Meerut News: पत्नी पर चाकू से हमला, चुन्नी से गला घोटकर मारने का भी प्रयास
मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:01 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:01 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में इस्लामाबाद निवासी अब्दुर कादिर ने शनिवार सुबह पत्नी हुस्नजहां पर चाकू से कई वार कर दिए। आरोपी ने चुन्नी से गला घोटकर पत्नी को जान से मारने का प्रयास किया। महिला को शोर सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने आरोपी को पकड़ लिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को लेकर थाने आ गई।
इस्लामाबाद निवासी इकरामुद्दीन ने लिसाड़ी गेट थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई। बताया कि शनिवार को उसकी बहन हुस्नजहां घर पर थी। इसी बीच आरोपी अब्दुर कादिर ने उसकी बहन से गाली-गलौज कर दी। करने करने पर आरोपी ने उस पर चाकू से कई वार कर दिए। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गई। लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गई।
आरोप है कि आरोपी ने चुन्नी से गला घोटकर हुस्नजहां को जान से मारने का प्रयास किया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। भीड़ ने आरोपी को पकड़कर जमकर पीट दिया। सूचना पर डायल-112 मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जानलेवा हमले की प्राथमिकी दर्ज कर ली। सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।
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मेरठ। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में इस्लामाबाद निवासी अब्दुर कादिर ने शनिवार सुबह पत्नी हुस्नजहां पर चाकू से कई वार कर दिए। आरोपी ने चुन्नी से गला घोटकर पत्नी को जान से मारने का प्रयास किया। महिला को शोर सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने आरोपी को पकड़ लिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को लेकर थाने आ गई।
इस्लामाबाद निवासी इकरामुद्दीन ने लिसाड़ी गेट थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई। बताया कि शनिवार को उसकी बहन हुस्नजहां घर पर थी। इसी बीच आरोपी अब्दुर कादिर ने उसकी बहन से गाली-गलौज कर दी। करने करने पर आरोपी ने उस पर चाकू से कई वार कर दिए। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गई। लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गई।
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आरोप है कि आरोपी ने चुन्नी से गला घोटकर हुस्नजहां को जान से मारने का प्रयास किया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। भीड़ ने आरोपी को पकड़कर जमकर पीट दिया। सूचना पर डायल-112 मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जानलेवा हमले की प्राथमिकी दर्ज कर ली। सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।
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