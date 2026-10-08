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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Western UP Weather: Sun-Cloud Game Continues, Temperature Above 30°C

पश्चिमी यूपी में बदला मौसम: धूप-बादलों की आंख-मिचौली से बढ़ी उमस; रात में गिर रहा पारा, हल्की बारिश के आसार

Thu, 08 Oct 2026 11:06 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 08 Oct 2026 11:06 AM IST
सार

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिन के समय धूप और बादलों की आवाजाही जारी है और तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। रात में नमी बढ़ने के साथ तापमान में गिरावट से सुबह-शाम हल्की ठंडक महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी के आसार जताए हैं, जबकि प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगा है।

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Western UP Weather: Sun-Cloud Game Continues, Temperature Above 30°C
मेरठ में मौसम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। दिन में कभी आसमान पर बादल छा रहे हैं तो कभी हल्की धूप निकल रही है। मौसम में बदलाव के बावजूद दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है, जिससे दिन में गर्मी का अहसास हो रहा है। वहीं रात में नमी बढ़ने के साथ पारा लगातार नीचे जा रहा है।

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धूप और बादलों की आवाजाही से मौसम में उतार-चढ़ाव
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक मौसम में इसी तरह उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। आसमान पर बादलों की आवाजाही के बीच कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी के भी आसार हैं। यदि बारिश होती है तो दिन के तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की जा सकती है।
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रात में बढ़ रही नमी, सुबह-शाम महसूस होने लगी ठंडक
दिन के मुकाबले रात के तापमान में गिरावट का दौर जारी है। रात में नमी बढ़ने के कारण सुबह और देर शाम मौसम में हल्की ठंडक महसूस होने लगी है। मौसम में यह बदलाव आने वाले दिनों में रात के तापमान को और नीचे ला सकता है।

बारिश कम होने से बढ़ने लगा प्रदूषण
बारिश की गतिविधियां कम होने के साथ ही हवा में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगा है। दिन में धूप और हवा की गति कम रहने से प्रदूषक तत्व वातावरण में बने हुए हैं। मौसम में हल्की बारिश होने पर प्रदूषण के स्तर में कुछ कमी आने की उम्मीद है।

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