पश्चिमी यूपी में बदला मौसम: धूप-बादलों की आंख-मिचौली से बढ़ी उमस; रात में गिर रहा पारा, हल्की बारिश के आसार

रात में बढ़ रही नमी, सुबह-शाम महसूस होने लगी ठंडक

दिन के मुकाबले रात के तापमान में गिरावट का दौर जारी है। रात में नमी बढ़ने के कारण सुबह और देर शाम मौसम में हल्की ठंडक महसूस होने लगी है। मौसम में यह बदलाव आने वाले दिनों में रात के तापमान को और नीचे ला सकता है।



बारिश कम होने से बढ़ने लगा प्रदूषण

बारिश की गतिविधियां कम होने के साथ ही हवा में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगा है। दिन में धूप और हवा की गति कम रहने से प्रदूषक तत्व वातावरण में बने हुए हैं। मौसम में हल्की बारिश होने पर प्रदूषण के स्तर में कुछ कमी आने की उम्मीद है।