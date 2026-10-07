Meerut News: वेस्ट यूपी हस्तिनापुर और बुंदेलखंड सेमीफाइनल में

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फोटो समाचारसंवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। स्पोर्ट्स फॉर स्कूल फेडरेशन की ओर से आयोजित अंडर 14 जोनल स्टेट टूर्नामेंट में बुधवार को जेएमएस वर्ल्ड स्कूल में दो मैच खेले गए। इसमें वेस्ट यूपी हस्तिनापुर और बुंदेलखंड टाइगर्स की टीम ने मैच जीतकर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई।पहले मैच में बुंदेलखंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सरयू स्ट्राइकर्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 105 रन बनाए। टीम की ओर से देव शर्मा ने 34 रन, राघव ने 29 रन बनाए।गेंदबाजी में बुंदेलखंड की ओर से संचीत, रेवांश, प्रसनजोत और अनुज ने 1-1 विकेट हासिल किया। जवाब में उतरी बुंदेलखंड टाइगर्स की टीम 20 ओवरों में 6 विकेट पर 100 रन ही बना सकी। टीम के लिए मानस ने 31 रनों का सहयोग दिया।दूसरे मैच में वेस्ट यूपी हस्तिनापुर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 107 रन बनाए। इसमें किरत ने 21 रन, आरिश ने 19 रन रन की पारी खेली। गेंदबाजी में देवांश ने तीन, युग ने तीन विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बुंदेलखंड टाइगर्स की पूरी टीम 14.1 ओवर में 78 रनों पर ढेर हो गई। मानस ने 47 रन और यश ने 16 रन बनाए। मैच से पूर्व मुख्य अतिथि प्रबंध निदेशक जे एम एस वर्ल्ड स्कूल डॉ आयुष सिंघल और सचिव रोहन सिंहल ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। इस मौके पर कोच अतहर अली ने सभी का स्वागत किया।