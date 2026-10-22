शामली: विवाहिता की संदिग्ध मौत, पति पर पिटाई कर जहर देकर हत्या का आरोप, बिलखता रहा दुधमुंहा बच्चा

शामली की कोतवाली क्षेत्र के लांक गांव में 23 वर्षीय विवाहिता ज्योति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके पक्ष ने उसके पति विजय और अन्य ससुरालियों पर मारपीट करने तथा जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतका की मां सीमा देवी ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार, मामले की जांच की जा रही है।

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दो साल पहले हुई थी ज्योति की शादी

पंजाब के खन्ना निवासी सीमा देवी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी बेटी ज्योति की शादी करीब दो वर्ष पहले शामली के लांक गांव निवासी युवक विजय के साथ हुई थी। परिजनों का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही विजय ज्योति को परेशान करने लगा था और उसके साथ मारपीट करता था। विज्ञापन



मायके पक्ष के अनुसार, परिवार के लोगों ने कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन आरोप है कि विजय के व्यवहार में सुधार नहीं हुआ। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि वह ज्योति को जान से मारने की धमकी देता था। पंजाब के खन्ना निवासी सीमा देवी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी बेटी ज्योति की शादी करीब दो वर्ष पहले शामली के लांक गांव निवासी युवक विजय के साथ हुई थी। परिजनों का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही विजय ज्योति को परेशान करने लगा था और उसके साथ मारपीट करता था।मायके पक्ष के अनुसार, परिवार के लोगों ने कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन आरोप है कि विजय के व्यवहार में सुधार नहीं हुआ। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि वह ज्योति को जान से मारने की धमकी देता था।

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