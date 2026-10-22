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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Shamli News: 23-Year-Old Married Woman Dies Under Suspicious Circumstances, Husband Accused of Murder

शामली: विवाहिता की संदिग्ध मौत, पति पर पिटाई कर जहर देकर हत्या का आरोप, बिलखता रहा दुधमुंहा बच्चा

Thu, 22 Oct 2026 10:53 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 22 Oct 2026 10:53 AM IST
सार

शामली के लांक गांव में 23 वर्षीय विवाहिता ज्योति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके पक्ष ने पति पर पिटाई और जहर देकर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस जांच कर रही है।

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Shamli News: 23-Year-Old Married Woman Dies Under Suspicious Circumstances, Husband Accused of Murder
ज्याेति का फाइल फोटो व मौके पर परिजन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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शामली की कोतवाली क्षेत्र के लांक गांव में 23 वर्षीय विवाहिता ज्योति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके पक्ष ने उसके पति विजय और अन्य ससुरालियों पर मारपीट करने तथा जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतका की मां सीमा देवी ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार, मामले की जांच की जा रही है।

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दो साल पहले हुई थी ज्योति की शादी
पंजाब के खन्ना निवासी सीमा देवी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी बेटी ज्योति की शादी करीब दो वर्ष पहले शामली के लांक गांव निवासी युवक विजय के साथ हुई थी। परिजनों का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही विजय ज्योति को परेशान करने लगा था और उसके साथ मारपीट करता था।
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मायके पक्ष के अनुसार, परिवार के लोगों ने कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन आरोप है कि विजय के व्यवहार में सुधार नहीं हुआ। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि वह ज्योति को जान से मारने की धमकी देता था।

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21 अक्टूबर की रात झगड़े और मारपीट का आरोप
परिजनों के मुताबिक, 21 अक्टूबर की रात भी ज्योति के साथ झगड़ा हुआ और उसके साथ मारपीट की गई। मायके पक्ष ने आरोप लगाया कि इसी दौरान उसे जहर देकर मार दिया गया। घटना के बाद आरोपी के मौके से भागने का भी आरोप लगाया गया है।

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के निष्कर्षों के आधार पर होगी।

11 माह का बच्चा, मायके पक्ष ने मांगी कार्रवाई
परिजनों ने बताया कि ज्योति का 11 माह का एक बच्चा है। बेटी की मौत के बाद मायके पक्ष ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी और पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।

सीओ जितेंद्र कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पुलिस आरोपों और घटना से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। फिलहाल किसी आरोपी की गिरफ्तारी या हत्या की पुष्टि के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

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