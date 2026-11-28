Meerut News: मवाना में कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव का स्वागत
मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 06:06 PM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 06:06 PM IST
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मवाना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव एवं झारखंड के सह-प्रभारी अवनीश काजला के राष्ट्रीय सचिव बनने के बाद शनिवार को मवाना में प्रथम आगमन पर पीसीसी सदस्य राजेंद्र कुमार जाटव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। झारखंड दौरे से जुड़े कार्यक्रमों के बीच मवाना पहुंचे अवनीश काजला ने दिनेश चौधरी के पुत्र एवं नईम राणा के विवाह के उपरांत उनके आवास पहुंचकर परिजनों से भेंट की और नवदंपतियों को शादी की बधाई व शुभकामनाएं दीं। स्वागत कार्यक्रम के दौरान पीसीसी सदस्य एवं पूर्व उप प्रमुख राजेंद्र कुमार जाटव के साथ पूर्व नगर अध्यक्ष जुबेर खान, दीन मोहम्मद, बार एसोसिएशन अध्यक्ष श्रीबल्लभ एडवोकेट, कमलदीप भारद्वाज एडवोकेट, संदीप चौधरी, पूनम शर्मा, सोनू कुमार, आस मोहम्मद, शाहनवाज टाइगर और मुनफैद प्रधान सहित कई कांग्रेसी मौजूद रहे।
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