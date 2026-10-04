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Meerut News: मेले में ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी

Sun, 04 Oct 2026 09:40 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 09:40 PM IST
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Villagers were informed about government schemes at the fair.
सरधना। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से रविवार को खंड
सरधना। खंड विकास कार्यालय परिसर में रविवार को सेवा सेतु मेले का आयोजन हुआ। इसका उद्देश्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना था। सेवा संकल्प अभियान के तहत भाजपा मंडल अध्यक्ष विनोद जैन ने मेले का शुभारंभ किया। मेले में विभिन्न विभागों ने अपने स्टॉल लगाए। ग्रामीणों और आमजन ने सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। अधिकारियों ने पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज के बारे में बताया। ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर संबंधित योजनाओं की सुविधाओं से अवगत कराया गया। आयोजकों ने बताया कि यह अभियान 4 से 10 अक्तूबर तक चलेगा। इसका लक्ष्य पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ना है। एडीओ पंचायत सुनील कुमार सहित कई अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।
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