Meerut News: मेरठ की वंशिका, राशि और कार्तिक ने जीता स्वर्ण पदक

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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। लखनऊ में चल रही 61वीं उत्तर प्रदेश राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दूसरे दिन मेरठ की वंशिका राठी ने फिर से स्वर्ण पदक जीता। वंशिका ने 200 मीटर दौड़ में प्रतिभाग करते हुए 25.14 सेकंड का समय लेकर पहला स्थान प्राप्त किया।इससे पहले रविवार को उन्होंने 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। मेरठ के ही कार्तिक सैनी ने ऊंची कूद में दो मीटर कूद लगाकर पहला स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीता। राशि ने भी 600 मीटर दौड़ में प्रतिभाग कर स्वर्ण पदक जीता।प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के 67 जिलों के 1459 बालक-बालिका खिलाड़ी 135 स्पर्धाओं में प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ी 23 से 27 अक्तूबर तक चेन्नई में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। प्रतियोगिता के दौरान दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक तथा अन्य एथलेटिक्स स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दर्शकों और खेल प्रेमियों का भरपूर मनोरंजन किया। राशि ने 600 मीटर दौड़ को 1 मिनट 37.09 सेकंड में पूरा कर स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता के बाद सचिव नरेंद्र कुमार सभी खिलाड़ी, कोच, ग्राउंड स्टाफ, स्टेडियम स्टाफ, तकनीकी अधिकारियों का धन्यवाद किया।