Meerut News: सूबेदार से विवाद के बाद मंदिर में बुजुर्ग महिला ने मूर्ति उखाड़कर फेंकी, हंगामा

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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। गंगानगर थाना क्षेत्र की राधा गार्डन कॉलोनी में सूबेदार एस. नागर का बुधवार को अपने पड़ोस में रहने वाली 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला सावित्री से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद के बाद महिला पर मंदिर में स्थापित मूर्ति उखाड़कर फेंकने का आरोप है। घटना के बाद मंदिर में मौजूद लोगों ने हंगामा कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। पुलिस महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज तैयारी कर रही है।राधा गार्डन कॉलोनी निवासी सूबेदार एस. नागर का पड़ोसी बुजुर्ग महिला सावित्री से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। आरोप है कि विवाद के दौरान सूबेदार ने सावित्री को चांटा मार दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच मामला शांत हो गया। बताया गया कि सूबेदार इसके बाद कॉलोनी स्थित मंदिर में पूजा करने चले गए। आरोप है कि कुछ देर बाद सावित्री भी मंदिर पहुंच गईं। वहां उन्होंने मंदिर में स्थापित मूर्ति को उखाड़कर फेंक दिया। मंदिर में मौजूद लोगों ने विरोध किया। देखते-ही-देखते मौके पर हंगामा शुरू हो गया। आसपास के लोग भी मंदिर पर एकत्र हो गए।सूचना मिलने पर गंगानगर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया। पुलिस मामले की जानकारी जुटाने के साथ ही मंदिर में हुई घटना के संबंध में महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की तैयारी कर रही है। पुलिस विवाद की शुरुआत और मंदिर में मूर्ति क्षतिग्रस्त किए जाने की परिस्थितियों की जांच कर रही है।सीओ सदर देहात सुधीर सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।