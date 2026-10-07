यूपी: मेरठ के स्विंग मास्टर भुवनेश्वर कुमार की चार साल बाद टीम इंडिया में वापसी, क्रिकेट प्रेमियों में खुशी

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मेरठ जिले के स्टार तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की करीब चार साल के लंबे अंतराल के बाद भारतीय टी 20 अंतरराष्ट्रीय टीम में वापसी हो गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मंगलवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए 16-सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की। इसमें 36 वर्षीय अनुभवी स्विंग गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को शामिल किया गया है। आईपीएल 2026 में शानदार गेंदबाजी के चलते उन्हें टीम में मौका मिला है। उनके चयन पर यहां मेरठ में भी क्रिकेट प्रेमियों ने खुशी जताई।

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भुवनेश्वर कुमार ने भारत के लिए अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला नवंबर 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ही खेला था। आईपीएल 2026 के इस सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरू की ओर से खेलते हुए उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और 16 मैचों में 28 विकेट चटकाकर टीम की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई। वह इस सीजन में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। उनके इसी शानदार प्रदर्शन की बदौलत चयनकर्ताओं ने उन पर दोबारा भरोसा जताया है। यह सीरीज 22 अक्तूबर से 1 नवंबर 2026 के बीच न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च, वेलिंगटन, ऑकलैंड और हैमिल्टन में खेली जाएगी।



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मेरठ में जश्न का माहौल

भुवनेश्वर कुमार के चयन पर स्थानीय क्रिकेट प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसियेशन के सदस्य और भारतीय टीम के मैनेजर रह चुके डॉ. युद्धवीर सिंह ने भी खुशी जताई है। इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार के कोच संजय रस्तोगी ने कहा कि वह लगातार अच्छा खेलते आ रहे हैं। इसी का फल उन्हें मिला है।

क्रिकेट कोच अतहर अली ने कहा कि भुवनेश्वर में अभी बहुत क्रिकेट बाकी है। बच्चे आज भी उन्हें टीवी पर गेंदबाजी करते देखना पसंद करते हैं। इसके अलावा भुवनेश्वर के साथी क्रिकेट रोहित चौधरी, अभिषेक राय, अनंत विश्नोई, ब्रज मोहन सभी ने उनके चयन पर खुशी जताई है।



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यह है भुवनेश्वर का अंतरराष्ट्रीय करियर

वर्ष 2012 में अंतरराष्ट्रीय पदार्पण करने वाले भुवनेश्वर ने भारत के लिए अब तक 21 टेस्ट (63 विकेट), 121 वनडे (141 विकेट) और 87 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच (90 विकेट) खेले हैं। आईपीएल में लगातार दो बार (2016 और 2017) पर्पल कैप जीतने वाले खिलाड़ी रहे। आरसीबी लगातार 2 बार विजेता रही। इसमें भुवनेश्वर का बड़ा योगदान रहा।

