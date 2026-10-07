{"_id":"6ac541e1c8739ced040a41fd","slug":"meerut-two-youths-poured-petrol-and-set-fire-to-a-retired-subedar-s-house-a-plot-to-burn-seven-people-alive-2026-10-07","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मेरठ: सेवानिवृत्त सूबेदार के घर में 2 युवकों ने पेट्रोल डाल लगाई आग, 7 लोगों को जिंदा जलाने की साजिश, कई झुलसे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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टीपीनगर थाना क्षेत्र के भोला रोड स्थित शिव कुंज कॉलोनी में सोमवार देर रात बाइक सवार दो युवकों ने सेवानिवृत्त सूबेदार नवनीत दूहन के मकान में ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आग लगा दी। आग कुछ ही देर में विकराल हो गई और मकान में धुआं भर गया। घटना के दौरान मकान में मौजूद करीब सात लोगों की जान खतरे में पड़ गई। दूसरी मंजिल पर रह रहे किरायेदार अश्वनी कुमार और उसके परिवार ने नीचे कूदकर अपनी जान बचाई। अश्वनी के दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया, जबकि तीन लोग झुलस गए। आग लगाने के बाद दोनों आरोपी बाइक से मौके से फरार हो गए। वारदात सामने के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

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शिव कुंज कॉलोनी निवासी नवनीत दूहन ने थाने में तहरीर देकर बताया कि वह मूल रूप से बागपत के कुरड़ी नागल गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह साल से भोला रोड पर रह रहे हैं। करीब एक वर्ष पहले सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं। वह अपनी पत्नी ममता के साथ मकान में रहते हैं।



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नवनीत दूहन के मकान की दूसरी मंजिल पर इटावा निवासी अश्वनी कुमार अपने पिता सुरेंद्र सिंह, पत्नी रुचि, बेटे तेजस्वी और बेटी तेजस्वनी के साथ करीब दो वर्षों से किराये पर रह रहे हैं। मकान के निचले हिस्से में गोदाम बना हुआ है। गोदाम में पड़ोस में रहने वाले दो भाई सोनू और मोनू फूलों का काम करते हैं।

नवनीत ने पुलिस को बताया कि सोमवार देर रात करीब एक बजे बाइक सवार दो युवक उनके मकान पर पहुंचे। दोनों ने गोदाम में ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आग लगा दी। आग लगाने के बाद दोनों आरोपी मौके से भाग गए।



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आग की लपटें ऊपर तक पहुंचीं, दूसरी मंजिल से कूदे लोग

गोदाम में आग लगते ही लपटें तेजी से फैलने लगीं। कुछ ही देर में आग ने गोदाम के साथ मकान के ऊपर के हिस्से को भी अपनी चपेट में ले लिया। मकान के अंदर धुआं भरने लगा। इधर, पड़ोसियों ने मकान में आग लगी देख शोर मचा दिया। शोर सुनकर मकान में सो रहे लोग जाग गए। आग की लपटें लगातार तेज होती गईं। घर के अंदर फंसे लोगों के सामने बाहर निकलने का रास्ता मुश्किल हो गया। इसके बाद अश्वनी कुमार और उनके परिवार ने दूसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाई।

पड़ोसियों ने भी आग बुझाने की कोशिश की। लोगों ने पानी डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। पड़ोसियों ने सीढ़ी लगाकर घर में फंसे लोगों को नीचे उतारने की कोशिश भी की, लेकिन आग की लपटें तेज होने के कारण वे अंदर तक नहीं पहुंच सके।



चार लोग घायल, अस्पताल में कराया भर्ती

दूसरी मंजिल से कूदने के दौरान अश्वनी कुमार के दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया जबकि ममता और सुरेंद्र सिंह मामूली रूप से झुलस गए। सुरेंद्र के पैर में भी चोट आई है। वहीं, सेवानिवृत्त सूबेदार नवनीत दूहन भी आग की चपेट में आने से झुलस गए। पुलिस ने घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है।

आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियों ने आग बुझाने का अभियान शुरू किया। आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि, तब तक घर में रखा सारा सामान जल चुका था।



आधी रात को कॉलोनी में मची चीख-पुकार

आग लगते ही शिव कुंज कॉलोनी में आधी रात को चीख-पुकार मच गई। मकान से आग की लपटें और धुआं निकलता देख आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। पड़ोसियों ने सीढ़ी लगाकर घर में फंसे लोगों को उतारने की कोशिश की, लेकिन लपटें इतनी तेज थीं कि वे अंदर तक नहीं पहुंच सके। इसके बाद सेवानिवृत्त सूबेदार और किराएदार के परिवार ने दूसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाई।



सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश

घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। सामने के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में बाइक सवार दोनों आरोपी कैद हुए हैं। सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि मामले में तहरीर मिल गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।

