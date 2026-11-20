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इसके अलावा डीबीएस (डीप ब्रेन स्टिमुलेशन) मशीन मस्तिष्क के रोगों के उपचार में कारगर सिद्ध हो रही है। जिस तरह से दिल के मरीजों को पेसमेकर लगाया जाता है, वैसे ही मस्तिष्क के रोगियों में इस मशीन से विद्युत की बहुत कम तीव्रता के साथ संकेत भेजे जाते हैं। शुक्रवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की ओर से हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया के राज्य सम्मेलन में चिकित्सकों ने ये बातें कहीं। विज्ञापन

इसके अलावा डीबीएस (डीप ब्रेन स्टिमुलेशन) मशीन मस्तिष्क के रोगों के उपचार में कारगर सिद्ध हो रही है। जिस तरह से दिल के मरीजों को पेसमेकर लगाया जाता है, वैसे ही मस्तिष्क के रोगियों में इस मशीन से विद्युत की बहुत कम तीव्रता के साथ संकेत भेजे जाते हैं। शुक्रवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की ओर से हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया के राज्य सम्मेलन में चिकित्सकों ने ये बातें कहीं। कैंसर का नाम सुनकर घर-परिवार में कोहराम मच जाता है। मगर नई तकनीकों से उपचार हो रहा है। ऐसे में कैंसर अब लाइलाज नहीं रहा और इसका इलाज संभव है। शरीर में दिक्कत होने पर देरी न करें, जांच कराएं। शुरुआत में ही कैंसर का पता चलने पर इसे पूरी तरह खत्म किया जा सकता है।

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डॉक्टरों ने उपचार की नई तकनीकों पर मंथन किया। कैंसर, हृदय रोग सहित अन्य बीमारियों के बेहतर होते उपचार के बारे में बताया गया। सम्मेलन में आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव गोयल और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. शरद अग्रवाल ने संगठन की एकजुटता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि साथ रहकर किसी भी समस्या से लड़ा जा सकता है।



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अस्पतालों में तोड़फोड़ की घटनाओं से चिकत्सक चिंतित, सुरक्षा का मुद्दा उठाया

सम्मेलन में पैनल डिस्कशन हुआ। इसमें एसपी सिटी विनायक गोपाल, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से रीजनल अधिकारी राजेंद्र प्रसाद, आईएमए के मेडिको लीगल एक्सपर्ट डॉ. ऋषि भाटिया, सिद्धार्थ जैन एडवोकेट, फायर ऑफिसर शामिल हुए। आईएमए की निवर्तमान अध्यक्ष डॉ. मनीषा त्यागी सहित अन्य ने अस्पतालों में बढ़ रहीं तोड़फोड़ और हिंसा की घटनाओं पर नाराजगी जताई। उन्होंने पूछा कि मरीज की हालत बिगड़ने या मौत होने पर तोड़फोड़ के मामले अकसर होते हैं, ऐसे में वे क्या करें। एसपी सिटी ने कहा कि तुरंत 112 पर सूचना दें और थाना पुलिस को सूचित करें। कुछ साल पहले चिकित्सकों संग बनाया गया टास्क फोर्स ग्रुप फिर से शुरू करने का आश्वासन भी उन्होंने दिया।

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