मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 30 नवंबर को मुजफ्फरनगर आ सकते हैं। उनके संभावित दौरे को लेकर पुरकाजी और चरथावल विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो गई है। बरला इंटर कॉलेज के मैदान पर जनसभा आयोजित करने की योजना है। इस दौरान दोनों विधानसभा क्षेत्रों में कराए जाने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया जा सकता है। हालांकि, मुख्यमंत्री का अंतिम कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ है।

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