Meerut News: उत्तर प्रदेश की टीम में मेरठ से दो खिलाड़ियों का चयन
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 08:13 PM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 08:13 PM IST
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मेरठ। पांच से 10 सितंबर तक श्रीनगर में नेशनल सेपक टकरा प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश की टीम में मेरठ के दो खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इसमें छात्रा अदिति और देवांश का चयन किया गया है। इस मौके पर कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी जितेंद्र यादव ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस मौके पर अरुण, ओमेश आदि रहे। संवाद
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