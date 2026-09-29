Meerut News: बाइक और कार की टक्कर में दो लोग घायल

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फलावदा। मवाना-फलावदा मार्ग पर दक्ष फार्म हाउस के सामने बाइक और कार की भिड़ंत में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के गांव खानपुर निवासी आमिर पुत्र कलवा बाइक से मवाना स्थित अपनी ससुराल गया था। बताया गया कि वह बृहस्पतिवार को बाइक से लौट रहा था। आमिर फलावदा-मवाना मार्ग पर दक्ष फार्म हाउस के सामने पहुंचा तो सामने की ओर से आ रही कार ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से आमिर गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उसका उपचार कराया गया।