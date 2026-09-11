Meerut News: अन्य केंद्राें के ध्यानार्थ खेल विश्वविद्यालय में प्रवेश का आज अंतिम मौका

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फोटोसंवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय में विभिन्न कोर्स में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। इनमें बीपीईएस (बेचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स) में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पीजी डिप्लोमा कोर्स और एमएससी योग में भी प्रवेश हो चुके हैं अब बीएससी योग में प्रवेश चल रहे हैं। अब बीएससी योग में प्रवेश को आज अंतिम मौका है। आज देर शाम तक प्रवेश लिए जाएंगे।खेल विश्वविद्यालय के वर्ष 2026-27 सत्र की शुरूआत हो चुकी है। खेल विवि प्रशासन की ओर से बीपीईएस (बेचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स) में 50 सीटों पर मेरिट के आधार पर और 5 सीटों पर खेल कोटे से व 5 ईडब्लूएस कुल 60 सीटों पर प्रवेश लिए गए। इसके अलावा पीजी डिप्लोमा कोर्स में कोचिंग के अंतर्गत एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, कबड्डी, कुश्ती और योग में प्रशिक्षण डिप्लोमा कोर्स में 15-15 सीट पर प्रवेश लिए गए।एमएससी योग (मास्टर ऑफ साइंस इन योग) में 20 सीटों पर प्रवेश लिए गए और बीएससी योग (बेचलर ऑफ साइंस इन योग ) में 40 सीटों पर प्रवेश लिए जा रहे हैं। अंतिम मेरिट के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। कुछ ही सीट बाकी हैं, जिसके प्रवेश आज शाम तक लिए जाएंगे। विवि में अब सभी कोर्स की कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। बीपीईएस, पीजी डिप्लोमा कोर्स, एमएससी योग की कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और उम्मीद की जा रही है कि सोमवार से बीएससी योग की भी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। खेल विवि के रजिस्ट्रार सुनील कुमार झा ने बताया कि सभी कोर्स में प्रवेश प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी हैं। फिलहाल कक्षाएं कृषि विवि स्थित खेल विवि के कार्यालय में चल रही हैं। नवंबर तक उम्मीद की जा रही है कि सभी कोर्स की कझाएं व हॉस्टल आदि सलावा में बने खेल विवि की नई बिल्डिंग में शुरू हो जाएंगी।