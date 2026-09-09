Meerut News: तीन युवकों ने मजदूर से लूटी स्कूटी, गांव से हुई बरामद

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

संवाद न्यूज एजेंसीदौराला। अखित्यारपुर गांव में लोईया-मामूरी चौराहे पर मंगलवार रात एक मजदूर से तीन युवकों द्वारा स्कूटी लूट की सूचना पर थाना पुलिस दौड़ पड़ी। पुलिस ने अखित्यारपुर निवासी एक आरोपी के घेर से स्कूटी को बरामद कर लिया जबकि स्कूटी लूटेरे फरार हो गए। पीडित मजदूर ने थाने पर तहरीर दी। पुलिस स्कूटी लुटेरो की तलाश में जुटी हैं।दौराला थाने पर दी तहरीर में सीएनजी प्लांट पर मजदूरी करने वाले बुलंदशहर निवासी वारिश ने बताया कि वह दौराला से वापस प्लांट पर लौट रहा था। रास्ते में अखित्यारपुर गांव स्थित लोईया मामूरी चौराहे पर पहुंचने पर वहां खडे अखित्यारपुर निवासी तीन युवक विपुल, रिषभ और गौरव ने उसको रोक लिया। तीनों युवक शराब के नशे में थे। तीनों ने उसके साथ गाली-गलौज करते हुए उससे स्कूटी लूट ली और अखित्यारपुर की ओर फरार हो गए।युवको के स्कूटी लेकर भागने पर पीडित ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जानकारी लेते हुए आरोपियों की तलाश की। इस दौरान पुलिस ने रिषभ के घेर से वारिश की स्कूटी बरामद कर ली। सीओ दौराला शिव ठाकुर का कहना है कि पीडित की तहरीर पर प्राथमिकी कर ली गई है। स्कूटी को बरामद कर लिया गया तीनों आरोपियों की तलाश की जा रही।