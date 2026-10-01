Meerut News: पिकअप और स्कॉर्पियो की भिड़ंत में तीन युवक घायल

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रोहटा। रसूलपुर जाहिद गांव के पास बृहस्पतिवार सुबह पिकअप और स्कॉर्पियो की भिड़ंत हो गई। हादसे में स्कॉर्पियो सवार तीन युवक घायल हो गए। टक्कर के बाद स्कॉर्पियो क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जेपी अस्पताल में भर्ती कराया।सीओ आशुतोष कुमार के अनुसार, रसूलपुर जाहिद के निकट स्कॉर्पियो और पिकअप वाहन की आमने-सामने टक्कर हो गई। दुर्घटना में स्कॉर्पियो सवार दीपक हुड्डा, शक्ति हुड्डा और वाशू घायल हो गए। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भिजवाया। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात व्यवस्था सुचारु कराई गई। हादसे के बाद कुछ देर तक मौके पर लोगों की भीड़ जुटी रही। सीओ ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। अभी पीड़ित पक्ष ने तहरीर नहीं दी है।