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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Three young children reached Haridwar from Mohiuddinpur station; Partapur police located them and handed them over to their families.

Meerut News: मोहिउद्दीनपुर स्टेशन से हरिद्वार पहुंच गए तीन मासूम, परतापुर पुलिस ने तलाश कर परिजनों को सौंपा

Thu, 10 Sep 2026 12:15 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:15 AM IST
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Three young children reached Haridwar from Mohiuddinpur station; Partapur police located them and handed them over to their families.
संवाद न्यूज एजेंसी
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मेरठ। परतापुर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव से दो दिन पहले घर से बिना बताए निकले तीन बच्चों को पुलिस ने हरिद्वार से सकुशल तलाश लिया। बच्चों को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। तीनों बच्चे मोहिउद्दीनपुर स्टेशन से ट्रेन में सवार होकर हरिद्वार पहुंच गए थे।
बहादुरपुर गांव निवासी प्रमोद कुमार ने परतापुर थाने पर मंगलवार को सूचना दी थी। बताया था कि उनके दो भतीजों सहित एक अन्य बच्चा दोपहर करीब तीन बजे घर से बिना किसी को बताए कहीं चले गए हैं। तीनों बच्चे आठ से लेकर 11 साल के है।
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पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज की जांच के दौरान तीनों बच्चे पैदल मोहिउद्दीनपुर रेलवे स्टेशन की ओर जाते हुए दिखाई दिए।
एएचटीयू, सर्विलांस, एसओजी मुख्य, एसओजी नगर और थाना परतापुर पुलिस की टीम बच्चों की तलाश में लगी। पुलिस ने बुधवार को तीनों बालकों को हरिद्वार से सकुशल तलाश लिया। सीओ ब्रह्मपुरी रामप्रकाश के अनुसार, पूछताछ में बालकों ने बताया कि वे स्वयं ही घर से चले गए थे और उनके साथ किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। वो मोहिउद्दीनपुर स्टेशन से ट्रेन में सवार होकर हरिद्वार गए थे। बच्चों को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया।
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