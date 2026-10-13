पैरा एशियन गेम्स: तीन पैरा एथलीट दिखाएंगे दम, प्रीति पाल-आयुष और अनुभव का भारतीय दल में चयन; पदकों पर नजर

अनुभव से भी पदक की उम्मीदें

अनुभव यहां मेरठ के छुर गांव के रहने वाले हैं और पिछले कई वर्षों से टी-36 श्रेणी में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर स्पर्धा में तैयारी करते आ रहे हैं। वह रालोद के वरिष्ठ नेता सुनील रोहटा के भांजे भी हैं। उनका नाम भी पैरा एशियन गेम्स में जाने वाले खिलाड़ियों की सूची में हैं।



वह पैरा एशियन गेम्स में 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में हिस्सा लेंगे। उनसे सभी को पदक की उम्मीद है। इससे पहले भी वह कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का नाम रोशन कर चुके हैं। उन्होंने इससे पहले नई दिल्ली में हुई इंटरनेशनल पैरा ग्रैंड प्रिक्स में 100 मीटर में कांस्य और 200 मीटर में रजत पदक जीता था।