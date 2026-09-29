Meerut News: तीन दिन का दावा, 15 दिन बाद भी पुलिस खाली हाथ

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- शव रखकर जाम लगाने के बाद अभी तक नहीं मिला न्यायसंवाद न्यूज एजेंसीहस्तिनापुर। गणेशपुर गांव में बुजुर्ग बिमला देवी की लूट के बाद हत्या का मामला पुलिस के लिए अब तक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। वारदात को करीब 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस हत्यारों तक नहीं पहुंच सकी है। परिजनों के आक्रोश के बाद पुलिस ने तीन दिन में खुलासा करने का भरोसा दिया था, लेकिन नतीजा अभी शून्य है।बिमला देवी की हत्या के बाद परिजनों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगाया था। उस समय पुलिस अधिकारियों ने जल्द कार्रवाई का भरोसा देकर जाम खुलवाया था। तीन दिन में खुलासे का आश्वासन मिलने के बाद परिजनों को उम्मीद थी कि हत्यारे जल्द सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन दो हफ्ते बीतने पर भी पुलिस की जांच किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच सकी।लूट के बाद बुजुर्ग महिला की हत्या जैसी गंभीर वारदात में पुलिस की यह देरी सवाल खड़े कर रही है। पुलिस इस मामले में दो टीमों के साथ काम करने का दावा कर रही है। लेकिन जांच लंबी खिंचने से परिजनों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। उन्हें हत्यारों की गिरफ्तारी और घटना के पीछे की सच्चाई सामने आने का इंतजार है।दो-तीन दिन में खुलासे की उम्मीदइस मामले में पुलिस की दो टीमें लगातार काम कर रही हैं। अगले दो-तीन दिनों में घटना के खुलासे की उम्मीद है। -पंकज लवानिया, सीओ, मवाना