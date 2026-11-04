फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   The potholes on the dilapidated roads at Nanglamal Mill will now be filled.

Meerut News: नंगलामल मिल की जर्जर सड़कों के गड्ढे अब भरेंगे

Wed, 04 Nov 2026 07:58 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 07:58 PM IST
विज्ञापन
The potholes on the dilapidated roads at Nanglamal Mill will now be filled.
मुंडाली। समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक भाटी ने नंगलामल गन्ना मिल की जर्जर सड़कों को लेकर मिल प्रबंधन से बात की। उन्होंने सड़कों को सही कराने की मांग करते हुए उनका मुआयना कराया। भाटी ने गन्ना महाप्रबंधक अभिषेक श्रीवास्तव को साथ लेकर कायस्थ बढडा से नंगलामल शुगर रास्ते की जर्जर स्थिति दिखाई। उन्होंने कहा कि जर्जर सड़कों से किसानों, ग्रामीणों और आम नागरिकों को परेशानी हो रही है। गन्ना पेराई सत्र शुरू होने पर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को नुकसान और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ेगी। महाप्रबंधक अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि ये सड़कें लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आती हैं। उन्होंने कायस्थ बढडा से नंगलामल मिल जाने वाले रास्ते के लिए रोड़ी, डस्ट और सीमेंट उपलब्ध करा दी है। इससे सड़क के गड्ढे भरे जा सकेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed