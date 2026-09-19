कार्यकर्ताओं की सक्रियता और संवाद से ही मजबूत होता है संगठन: नवाब सिंह नागर
मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 09:18 PM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 09:18 PM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
जानीखुर्द। जानी में स्थित चौधरी यशवीर सिंह के कार्यालय पर शनिवार को भाजपा के शक्ति केंद्र संयोजकों एवं मंडल पदाधिकारियों की संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने और आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों पर विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब सिंह नागर, जिलाध्यक्ष हरवीर पाल एवं उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ के चेयरमैन चौधरी यशवीर सिंह प्रमुख रूप से मौजूद रहे। क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब सिंह नागर ने कहा कि किसी भी संगठन की वास्तविक ताकत उसके कार्यकर्ताओं की सक्रियता और निरंतर संवाद में निहित होती है। उन्होंने पदाधिकारियों से आपसी समन्वय बनाकर संगठन की नीतियों और कार्यक्रमों को धरातल तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का आह्वान किया।
जिलाध्यक्ष हरवीर पाल ने कार्यकर्ताओं को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ संगठनात्मक कार्यों में जुटने का संदेश दिया। संचालन जानी मंडल अध्यक्ष मनोज चौधरी ने किया। जानी मंडल अध्यक्ष मनोज चौधरी, रविंद्र कुमार,अनुज कुमार, मनोज फौजी, जानी शिवम, रवि कुमार, राहुल, प्रदीप, डॉ. अनिल कुमार, अमन, अमनदीप आदि उपस्थित रहे।
विज्ञापन
-- -- -- ---
विज्ञापन
जानीखुर्द। जानी में स्थित चौधरी यशवीर सिंह के कार्यालय पर शनिवार को भाजपा के शक्ति केंद्र संयोजकों एवं मंडल पदाधिकारियों की संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने और आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों पर विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब सिंह नागर, जिलाध्यक्ष हरवीर पाल एवं उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ के चेयरमैन चौधरी यशवीर सिंह प्रमुख रूप से मौजूद रहे। क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब सिंह नागर ने कहा कि किसी भी संगठन की वास्तविक ताकत उसके कार्यकर्ताओं की सक्रियता और निरंतर संवाद में निहित होती है। उन्होंने पदाधिकारियों से आपसी समन्वय बनाकर संगठन की नीतियों और कार्यक्रमों को धरातल तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का आह्वान किया।
विज्ञापन
जिलाध्यक्ष हरवीर पाल ने कार्यकर्ताओं को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ संगठनात्मक कार्यों में जुटने का संदेश दिया। संचालन जानी मंडल अध्यक्ष मनोज चौधरी ने किया। जानी मंडल अध्यक्ष मनोज चौधरी, रविंद्र कुमार,अनुज कुमार, मनोज फौजी, जानी शिवम, रवि कुमार, राहुल, प्रदीप, डॉ. अनिल कुमार, अमन, अमनदीप आदि उपस्थित रहे।
विज्ञापन