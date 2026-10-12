Meerut News: छात्राओं ने नारे लगाकर आमजन को दिया संदेश

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जानीखुर्द। मिशन शक्ति के तहत सोमवार को जानीखुर्द में जागरूकता रैली निकाली गई। जानी थाना पुलिस ने महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के लिए इसका नेतृत्व किया। सीएलएम इंटर कॉलेज से शुरू होकर यह रैली मुख्य मार्गों से गुजरी। इसमें पुलिसकर्मी और स्थानीय विद्यालयों की छात्राएं शामिल थीं। छात्राओं ने कई नारे लगाकर आमजन को संदेश दिया। उन्होंने महिलाओं को कानूनी अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने महिला हेल्पलाइन 1090, आपातकालीन सेवा 112, साइबर हेल्पलाइन 1930 और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 जैसे महत्वपूर्ण सुरक्षा नंबर बताए। पुलिस ने आपात स्थिति में इन नंबरों पर तुरंत कॉल करने की अपील की।