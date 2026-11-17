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माई सिटी रिपोर्टरमेरठ। श्री परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा के छठे दिन मंगलवार को रुक्मिणी-कृष्ण विवाह प्रसंग का भावपूर्ण वर्णन किया गया। कथा व्यास दंडी स्वामी ध्रुवानंद तीर्थ ने इस प्रसंग के माध्यम से आदर्श गृहस्थ जीवन के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि पति-पत्नी का संबंध आत्मिक जुड़ाव का होता है। जिस घर में एक-दूसरे के प्रति सम्मान, विश्वास और प्रेम होता है, वहां सुख-शांति बनी रहती है।मुख्य यजमान डॉ. आलोक शर्मा ने अतिथियों के स्वागत किया। राज्य मंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर, अरविंद अग्रवाल, पूर्व मंत्री संजय गर्ग, वरिष्ठ सीए सुधीर कुमार मित्तल ने कथा व्यास का आशीर्वाद प्राप्त किया।स्वामी जी ने कहा कि रुक्मिणी-कृष्ण विवाह से गृहस्थ जीवन के पांच महत्वपूर्ण सूत्र मिलते हैं। इनमें समर्पण, विश्वास, धर्म का पालन, सहनशीलता और भगवान को जीवन के केंद्र में रखना शामिल हैं। संरक्षक डॉ. अशोक शर्मा ने बताया कि बुधवार को कथा सुबह दस बजे शुरू होगी। दोपहर में भंडारा और प्रसाद वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर समिति संयोजक सुमित मिश्रा, पंडित विवेक शर्मा, योगेश शर्मा, दीपक तिवारी, अनुज रहे।