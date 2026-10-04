Meerut News: चालक ने कार दौड़ाई, टक्कर से टेंपो पलटा

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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात तेज रफ्तार कार ने जमकर कहर बरपाया। साकेत पेट्रोल पंप के पास एलआईसी कार्यालय के सामने सड़क किनारे खड़े टेंपो में कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में टेंपो पलट गया और करीब 100 मीटर तक सड़क पर घसीटता चला गया। गनीमत रही कि टेंपो चालक उस समय वाहन के अंदर मौजूद नहीं था। हादसे के बाद चालक कार छोड़कर मौके से भाग गया।साकेत निवासी टेंपो चालक विजय ने पुलिस को बताया शनिवार रात उसने टेंपो एलआईसी कार्यालय के पास सड़क किनारे खड़ा किया था। इसी बीच एक तेज रफ्तार कार ने टेंपो में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से टेंपो पलट गया। हादसे के समय टेंपो में कोई मौजूद नहीं था। कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। धमाके की आवाज सुनकर लोगों की भीड़ मौके पर एकत्र हो गई। आरोपी चालक कार छोड़कर मौके से भाग गया। टेंपो पूरी क्षतिग्रस्त हो गया।सीओ सिविल लाइन दीक्षा भौरिया ने बताया कि पुलिस कार के नंबर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से कार चालक की तलाश में जुटी है।