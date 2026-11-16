Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   The Deputy Sugarcane Commissioner inspected the Nanglamal mill.

Meerut News: उप गन्ना आयुक्त ने नंगलामल मिल का निरीक्षण किया

Mon, 16 Nov 2026 08:52 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 08:52 PM IST
विज्ञापन
The Deputy Sugarcane Commissioner inspected the Nanglamal mill.
नंगलामल मिल चीनी मिल पर गन्ना कांटे की तौल की जांच करते उप गाना आयुक्त साथ में मिल के अधिकारी ग
माछरा मुंडाली। उप गन्ना आयुक्त मेरठ यशपाल ने सोमवार को नंगलामल चीनी मिल के केन यार्ड का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने गन्ना तौल कांटों की शुद्धता जांची, जो सही पाए गए। यशपाल ने किसानों के लिए उपलब्ध सुविधाओं और नए केन हार्वेस्टर का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हार्वेस्टर से गन्ना कटाई में मजदूरों की कमी दूर होगी।
विज्ञापन

इसके बाद, उप गन्ना आयुक्त और ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक इंद्रजीत सिंह गांव कोटा हरनाथपुर पहुंचे। उन्होंने ट्रेंच विधि से बोई गई गन्ने की फसल का निरीक्षण किया। मिल के गन्ना महाप्रबंधक अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि चीनी मिल ने पेराई सत्र 2026-27 के दौरान 4 से 11 नवंबर तक खरीदे गए गन्ने का पहला भुगतान कर दिया है। इसकी एडवाइजरी गन्ना समिति को भेज दी गई है। श्रीवास्तव ने किसानों से साफ और जड़, पत्ती रहित गन्ना मिल को आपूर्ति करने की अपील की।

नंगलामल मिल चीनी मिल पर गन्ना कांटे की तौल की जांच करते उप गाना आयुक्त साथ में मिल के अधिकारी ग

नंगलामल मिल चीनी मिल पर गन्ना कांटे की तौल की जांच करते उप गाना आयुक्त साथ में मिल के अधिकारी ग

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed