Meerut News: ठाकुर शनि प्रताप बने मेरठ युवा जिला उपाध्यक्ष

मवाना। भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा ने ठाकुर शनि प्रताप को मेरठ का युवा जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति संगठन विस्तार के तहत हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश चौधरी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अश्वनी चौहान ने बैठक की अध्यक्षता की। शनि प्रताप को उनकी दो वर्षों की सक्रियता के कारण यह जिम्मेदारी मिली। उन्होंने किसानों के हक की लड़ाई लड़ने और युवाओं को संगठन से जोड़ने का संकल्प लिया।

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