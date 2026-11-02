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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Thakur Shani Pratap appointed as Meerut District Youth Vice-President

Meerut News: ठाकुर शनि प्रताप बने मेरठ युवा जिला उपाध्यक्ष

Mon, 02 Nov 2026 07:34 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 07:34 PM IST
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Thakur Shani Pratap appointed as Meerut District Youth Vice-President
भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा में ठाकुर शनि प्रताप  युवा जिला उपाध्यक्ष मनोनीत। (स्त्रोत सं
मवाना। भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा ने ठाकुर शनि प्रताप को मेरठ का युवा जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति संगठन विस्तार के तहत हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश चौधरी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अश्वनी चौहान ने बैठक की अध्यक्षता की। शनि प्रताप को उनकी दो वर्षों की सक्रियता के कारण यह जिम्मेदारी मिली। उन्होंने किसानों के हक की लड़ाई लड़ने और युवाओं को संगठन से जोड़ने का संकल्प लिया।

भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा में ठाकुर शनि प्रताप  युवा जिला उपाध्यक्ष मनोनीत। (स्त्रोत सं

भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा में ठाकुर शनि प्रताप  युवा जिला उपाध्यक्ष मनोनीत। (स्त्रोत सं

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