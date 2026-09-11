Meerut News: मां की डांट से नाराज होकर गाजियाबाद पहुंचा किशोर

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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक 14 वर्षीय किशोर मां की डांट से नाराज होकर बृहस्पतिवार देर रात 1 बजे स्कूटी लेकर चला गया। शुक्रवार सुबह परिजनों को जानकारी हुई। परिजनों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 7 घंटे के अंदर किशोर को आनंद विहार-कौशांबी से तलाश लिया। पुलिस ने कागजी कार्रवाई के बाद किशोर को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने किशोर की काउंसिलिंग की।सिविल लाइन निवासी एक महिला ने शुक्रवार को थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि उनका 14 वर्षीय बेटा एक निजी स्कूल में आठवीं कक्षा का छात्र है। बृहस्पतिवार को किशोर की स्कूल में लड़ाई हो गई थी। स्कूल प्रधानाचार्य ने किशोर के परिजनों को स्कूल में बुला लिया। यहां परिजनों ने किशोर की गलती मानी। परिजन किशोर को लेकर घर आ गए। परिजनों ने किशोर को घर पर जमकर डांट लगा दी।किशोर बृहस्पतिवार देर रात एक बजे स्कूटी व लैपटाॅप लेकर घर से बिना बताए निकल गया। शुक्रवार सुबह परिजनों की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि घर में किशोर नहीं है, और न ही स्कूटी खड़ी है। उन्होंने आसपास के क्षेत्र में किशोर की तलाश की थी। किशोर का पता नहीं चल सका था। पुलिस ने अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कर किशोर की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किए। पुलिस को किशोर की लोकेशन भैसाली बस अड्डे की मिली। यहां पर किशोर गाजियाबाद डिपो की बस में बैठकर जाता हुआ दिखा। पुलिस किशोर की तलाश में गाजियाबाद पहुंची। पुलिस को बस अड्डे पर किशोर बैठा हुआ मिला। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले का कहना है कि किशोर के बयान दर्ज करने के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।