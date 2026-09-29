Meerut News: वित्तविहीन शिक्षकों ने उठाई मानदेय बढ़ाने और स्वास्थ्य कार्ड की मांग

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संवाद न्यूज एजेंसीदौराला। समौली रोड स्थित विद्या एकेडमी में मंगलवार को माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा के तत्वावधान में शिक्षक सम्मेलन आयोजित किया गया। वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों की समस्याओं और लंबित मांगों पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि एमएलसी श्रीचंद शर्मा और धर्मेंद्र भारद्वाज रहे।सम्मेलन में महासभा के पदाधिकारियों ने शिक्षकों के लिए स्वास्थ्य एवं आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी मांगें प्रमुखता से उठाईं। उन्होंने वित्तविहीन और स्ववित्तपोषित विद्यालयों के शिक्षकों को भी पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ देने, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत व्यावसायिक शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि किए जाने, शिक्षकों और अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि के साथ उनके आश्रित परिवारों को भी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई।शिक्षकों ने जीपीएफ ऋण के भुगतान की ऑनलाइन व्यवस्था किए जाने, वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को पूर्णकालिक शिक्षक का दर्जा देने और राजकीय शिक्षकों की तरह सम्मान दिए जाने की मांग भी रखी। सीबीएसई मान्यता की प्रक्रिया सरल बनाने सहित शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यपाल सिंह वर्मा और प्रदेश महासचिव मनोज शर्मा ने कहा कि वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं।इस दौरान बाबूराम, राजपाल, सहदेव, दीपक सैनी, नरेंद्र, भुवनेश, रोहित, अतीक, प्रवीण, सुधा, ललिता, रामधन, सुनील, मनोज, विनोद आदि मौजूद रहे।