Meerut News: कंपोजिट विद्यालय में मनाया शिक्षक दिवस

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माछरा। माछरा ब्लॉक क्षेत्र के गांव रहदरा स्थित कंपोजिट विद्यालय में शुक्रवार को शिक्षक दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिवार और छात्राओं ने पूर्व राष्ट्रपति वह महान शिक्षाविद डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए नमन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के शिक्षकों द्वारा डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। अध्यापकों ने उनके जीवन और शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए अतुलनीय योगदान पर प्रकाश डाला तथा विद्यार्थियों को उनके आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरणा दी। इस दौरान विद्यालय इंचार्ज अध्यापक अक्षय शर्मा, भूप सिंह, भावना वशिष्ठ, पंकज, रेखा त्यागी, सीमा देवी, अनु आदि अध्यापक और छात्राएं उपस्थित रहे।