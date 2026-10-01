फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Teachers created models to teach children in an engaging way.

Meerut News: बच्चों को रोचकता से पढ़ाने के लिए शिक्षकों ने बनाए मॉडल

Thu, 01 Oct 2026 07:33 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 07:33 PM IST
विज्ञापन
Teachers created models to teach children in an engaging way.
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में जनपद कला क्राफ्ट प्रतियोगिता का आयोजन
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मेरठ के महात्मा गांधी सभागार में बृहस्पतिवार को सप्तम जनपद स्तरीय कला क्राफ्ट प्रतियोगिता का आयोजन का आयोजन प्रदीप कुमार के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इसमें जनपद के विभिन्न विकासखंडों से आए हुए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों ने विषयों को रोचकता से पढ़ाने के लिए मॉडल प्रस्तुत किए।
शिक्षकों ने मॉडल के माध्यम से भाषा गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय को रोचकता से पढ़ाने के बारे में बताया। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में डॉक्टर पवित्र देवी प्रवक्ता पीएम राजकीय विद्यालय, तरुण कुमार सुरेश कुमार पांडे रहे। प्राथमिक स्तर पर भाषा में रश्मि गुप्ता, गणित में सूर्य भूषण और उच्च प्राथमिक स्तर में विज्ञान में उमंग पांचाल, सामाजिक विज्ञान में सीमा सिंह और गणित में शिप्रा कुशवाह ने प्रथम स्थान ने प्राप्त किया।
विज्ञापन

प्राचार्य मनोज कुमार आर्य ने आर्य ने सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र एवं विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए तथा निर्णायक मंडल को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। डॉ. सुजाता रानी, नरेश कुमार एवं श्री हेमलता प्रवक्ता ने प्रतियोगिता में सहयोग प्रदान किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed