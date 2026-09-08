Meerut News: राज्यपाल पुरस्कार मिलने पर शिक्षिका प्रतिभा रानी का किया स्वागत

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दौराला। प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका प्रतिभा रानी को उत्कृष्ट शिक्षण कार्य के लिए राज्यपाल पुरस्कार मिलने पर विद्यालय में उनका सम्मान किया गया। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव रणबीर दहिया ने विद्यालय पहुंचकर शिक्षिका प्रतिभा रानी को पुष्प देकर स्वागत किया और उनकी उपलब्धि पर बधाई दी। रणबीर दहिया ने कहा कि शिक्षकों का सम्मान समाज के लिए गौरव की बात है। प्रतिभा रानी ने अपने समर्पण और मेहनत से विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे सम्मान अन्य शिक्षकों को भी बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस अवसर पर रवि भारत चिकारा भी मौजूद रहे। विद्यालय के शिक्षकों और अन्य लोगों ने भी प्रतिभा रानी को राज्यपाल पुरस्कार मिलने पर शुभकामनाएं दी।