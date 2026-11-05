Meerut News: गन्ना मंत्री ने किया किनौनी शुगर मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ

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अऊसंवाद न्यूज एजेंसीरोहटा (मेरठ) बजाज शुगर मिल किनौनी में बृहस्पतिवार को हवन-पूजन के साथ 23वें पेराई सत्र का शुभारंभ हो गया। मुख्य अतिथि गन्ना विभाग के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और पूर्व एमएलसी चौधरी जगत सिंह ने किसानों के साथ मिल की चेन में गन्ना डालकर पेराई सत्र का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान किसानों और मिल अधिकारियों ने नए पेराई सत्र के सफल संचालन की कामना की।मिल परिसर में भव्य समारोह के दौरान हवन पूजन हुआ। हवन पंडित दिनेशमणि त्रिपाठी ने मंत्रोच्चार के साथ संपन्न कराया। मुख्य अतिथि लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि गन्ना किसानों की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। किसानों की मेहनत से ही चीनी मिलों का संचालन संभव होता है। प्रदेश सरकार किसानों के हितों और गन्ना उद्योग को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।उन्होंने कहा कि चीनी मिल प्रबंधन किसानों को मिल को मलियाना, दौराला, मलकपुर, बागपत और मोदीनगर समितियों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में 181 गन्ना क्रय केंद्रों से गन्ना खरीदने के आदेश मिले हैं। मिल प्रबंधन ने 178 गन्ना क्रय केंद्र स्थापित किए हैं। इनमें से 80 केंद्रों पर तौल शुरू कराने के लिए इंडेंट जारी करने की तैयारी की गई है।इस मौके पर मेरठ परिक्षेत्र के उप गन्ना आयुक्त यशपाल सिंह, जिला गन्ना अधिकारी विजय बहादुर सिंह, यूनिट हैड केपी सिंह, पंकज पंवार, जयवीर सिंह, बिजेंद्र प्रमुख, कुंवर मोहमद अली, दीपक राणा, पंकज चौहान, पंडित डोरीलाल, बेगराज सिंह, लीलू त्यागी, नेपाल मलिक, योगेंद्र प्रमुख, विक्रांत, निशांत, अशोक सांगवान, धर्मेंद्र, सुरेंद्र मेजर, देवेंद्र प्रधान, ओमकार मलिक, संदीप रोहटा रहे।