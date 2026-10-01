Meerut News: छात्रों को खेलों के प्रति किया जागरूक

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मेरठ। भारतीय खेल प्राधिकरण व खेल निदेशालय की ओर से चलाए जा रहे खेलो इंडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय खेल विभाग की ओर से बच्चों को खेलों को प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को खेलो इंडिया सेंटर के कोच गौरव त्यागी ने उच्च प्राथमिक विधालय सराय बहलीम में पहुंचकर बच्चों को खेलों की जानकारी दी। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही खेलो इंडिया स्कीम व प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही एक जिला एक खेल योजना से भी अवगत कराया। उन्होंने राज्य व राष्ट्रीय स्तर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाले पदक और उनसे होने वाले लाभ की जानकारी भी बच्चों को दी। इस मौके पर स्कूल का स्टाफ भी मौजूद रहा। संवाद