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चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों पर चलकर मजबूत करें रालोद : रणवीर दहिया

Wed, 14 Oct 2026 06:47 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 06:47 PM IST
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Strengthen the RLD by following the principles of Chaudhary Charan Singh: Ranveer Dahiya
जानीखुर्द। रालोद की बैठक में मौजूद कार्यकर्ता फोटो संवाद
जानीखुर्द। सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र के गांव ढड़रा में स्थित शिव मंदिर में बुधवार को राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की बैठक में बतौर मुख्य अतिथि रालोद के पूर्व प्रदेश महासचिव रणवीर दहिया शामिल हुए। दहिया ने कहा कि भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों को अपनाकर ही पार्टी को और अधिक मजबूती दी जा सकती है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होने और संगठन को धरातल पर मजबूत करने के लिए पूरी निष्ठा से जुटने का आह्वान किया। कार्यक्रम को अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वामी धर्म दास और संचालन रवि भारत चिकारा ने किया। इस अवसर पर रितिक शर्मा, राजबीर सैनपाल, ओमपाल, आदेश, राजेंद्र, लखमी कश्यप, बीरसैन, हरेंद्र, जयचंद, सतपाल, जयमोद और विनोद आदि पार्टी कार्यकर्ता और ग्रामीण उपस्थित रहे।
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