फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Staging of the 'Ram-Bharat Milan' and 'Surpanakha' episodes at the Daurala Ramlila.

Meerut News: दौराला रामलीला में राम-भरत मिलन और शूर्पणखा प्रसंग का मंचन

Mon, 12 Oct 2026 09:17 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 09:17 PM IST
विज्ञापन
Staging of the 'Ram-Bharat Milan' and 'Surpanakha' episodes at the Daurala Ramlila.
दौराला - सर श्रीराम इंटर कॉलेज के मैदान पर चल रही रामलीला में मंचन करते कलाकार। स्रोत : आयोजक
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

दौराला। सर श्रीराम इंटर कॉलेज के मैदान पर सोमवार को रामलीला का मंचन हुआ। इसमें राम-भरत मिलन और शूर्पणखा की नाक काटने के प्रसंग दिखाए गए। कलाकारों के अभिनय ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया।
राम-भरत मिलन के दृश्य ने दर्शकों को भावुक कर दिया। भरत अपने बड़े भाई श्रीराम को अयोध्या वापस ले जाने वन पहुंचे थे। श्रीराम ने पिता के वचन का पालन करते हुए वनवास पूरा करने की बात कही। भरत ने श्रीराम की चरण पादुकाएं लेकर अयोध्या लौटने का संकल्प लिया। उन्होंने श्रीराम के प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाने का निश्चय किया। इस प्रसंग ने भाई के प्रति प्रेम, त्याग और कर्तव्य का संदेश दिया।
विज्ञापन

इसके बाद पंचवटी में शूर्पणखा के पहुंचने का मंचन हुआ। उसने श्रीराम और लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव रखा था। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटने के प्रसंग को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष ओंकार सिंह ने इसे भारतीय संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों को समझने का माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि श्रीराम और भरत का चरित्र त्याग, प्रेम और मर्यादा की प्रेरणा देता है। इस दौरान रविन्द्र, भूपेंद्र, जितेंद्र, सुमित, भवर सिंह, प्रद्युमन जैन, योगेंद्र, मुकेश और चांदवीर सहित कई लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed