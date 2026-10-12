Meerut News: राम वनवास और केवट लीला का मंचन

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परीक्षितगढ़। श्री राम लीला कमेटी ने रामलीला में राम वनवास लीला का मंचन किया। राजा दशरथ ने राम के राज्याभिषेक की घोषणा की, तभी मंथरा ने कैकेयी को देवासुर संग्राम के वचन याद दिलाए। कैकेयी ने दशरथ से भरत को राज्य और राम को चौदह वर्ष का वनवास मांगा। दशरथ के समझाने पर भी कैकेयी नहीं मानीं। राम ने रघुकुल की मर्यादा रखते हुए आज्ञा स्वीकार की। राम, लक्ष्मण और सीता वन के लिए निकल पड़े। गांधारी सरोवर पर श्री राम केवट लीला का भी मंचन हुआ। इस दौरान विष्णु अवतार रुहेला, कमेटी के महासचिव श्याम दत्त शर्मा, महेश चंद त्यागी, ब्रह्मजीत प्रजापति, विद्या भूषण गर्ग (अध्यक्ष), भरत अग्रवाल, विकल गुर्जर, महावीर गुप्ता, अभिषेक गर्ग राहुल और सुनील भूरे शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे।