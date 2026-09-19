फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Staff and students will receive clean and nutritious food.

Meerut News: स्टाफ और छात्रों को मिलेगा स्वच्छ व पौष्टिक भोजन

Sat, 19 Sep 2026 08:40 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ Updated Sat, 19 Sep 2026 08:40 PM IST
विज्ञापन
Staff and students will receive clean and nutritious food.
कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति ने किया श्री रसोई का शुभारंभ
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
मोदीपुरम। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में शनिवार को स्टाफ और छात्रों के लिए श्री रसोई का शुभारंभ किया गया। इंटरनेशनल छात्रावास परिसर स्थित भवन में शुरू की गई रसोई का उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. त्रिवेणी दत्त ने किया। इस दौरान उन्होंने रसोई की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और विश्वविद्यालय परिवार को स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने की पहल को महत्वपूर्ण बताया।
‘श्री रसोई’ का उद्देश्य विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों और अध्ययनरत छात्रों को स्वादिष्ट भोजन के साथ स्वच्छ, शुद्ध, पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण खान-पान की सुविधा उपलब्ध कराना है। रसोई में भोजन तैयार करने से लेकर उसकी गुणवत्ता और स्वच्छता तक का विशेष ध्यान रखने की बात कही गई। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, सुविधा शुरू होने से स्टाफ और छात्रों को परिसर में ही बेहतर भोजन उपलब्ध हो सकेगा।
विज्ञापन

शुभारंभ अवसर पर कुलसचिव डॉ. वीपी सिंह, निदेशक प्रसार डॉ. सत्येंद्र कुमार, निदेशक शोध डॉ. कमल खिलाड़ी समेत विभिन्न अधिष्ठाता और विश्वविद्यालय के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि विश्वविद्यालय परिवार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस तरह की सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। ‘श्री रसोई’ में भोजन की शुद्धता के साथ स्वाद और पोषण को भी प्राथमिकता दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि पढ़ाई और कार्य के दौरान छात्रों एवं कर्मचारियों को स्वच्छ भोजन की सुविधा मिलना उनके स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी होगा। इंटरनेशनल छात्रावास परिसर में रसोई शुरू होने से यहां रहने वाले छात्रों के साथ विश्वविद्यालय के अन्य स्टाफ को भी सुविधा मिलेगी। इस दौरान विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने नई सुविधा की शुरुआत का स्वागत किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed