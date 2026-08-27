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Meerut News: एलईट अकादमी को हराकर सेंट मार्क स्कूल बना चैंपियन

Thu, 27 Aug 2026 06:30 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ Updated Thu, 27 Aug 2026 06:30 PM IST
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St. Mark's School became the champion by defeating Elite Academy.
संवाद न्यूज एजेंसी
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मोदीपुरम। वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स के तत्वावधान में चल रहे तृतीय इंटर स्कूल वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आरएसए ग्राउंड कुंडा, परतापुर में खेला गया।
पहले मुकाबले में दीवान स्कूल और एलईट अकादमी मेरठ की टीमें आमने-सामने रहीं। संस्थापक सागर कश्यप ने टॉस कराकर मुकाबले की शुरुआत कराई। एलईट अकादमी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज कर फाइनल में प्रवेश किया।
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फाइनल मुकाबला सेंट मार्क स्कूल और एलईट अकादमी के बीच खेला गया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने जीत के लिए शानदार खेल का प्रदर्शन किया। अंत में सेंट मार्क स्कूल ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए तृतीय इंटर स्कूल वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स प्रतियोगिता-2026 का खिताब अपने नाम किया।मुख्य अतिथि पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी एवं कोच केके शर्मा ने खिलाड़ियों को खेल की तकनीकी बारीकियों की जानकारी दी और उनका उत्साहवर्धन किया।
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उन्होंने खिलाड़ियों को अनुशासन के साथ खेलते हुए भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान जीशान मोहम्मद, संस्कृति अध्यक्ष उषा राणा, वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स के अध्यक्ष सागर कश्यप, महासचिव लक्ष्मीकांत शर्मा, विकास कसाना, अंपायर नितिन चौधरी, सुमित चौहान, राजकुमार घोष, आस्था, रोहन आदि मौजूद रहे।
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