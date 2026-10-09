मिशन 2027: सपा का बूथ पर पहरा, मतदाता सूची के हर पन्ने पर नजर; बस्ता प्रबंधन मजबूत करने की तैयारी

बस्ता प्रबंधन के लिए कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय

जिलाध्यक्ष कर्मवीर सिंह गुमी के मुताबिक, चुनाव में प्रचार के बाद मतदान के दिन बूथ स्तर पर प्रबंधन कमजोर पड़ने की स्थिति से बचने के लिए अभी से तैयारी की जा रही है। बस्तों पर ऐसे कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने की योजना है, जिन्हें अपने क्षेत्र के मतदाताओं की जानकारी हो और जो मतदाताओं तक पर्चियां पहुंचाने का प्रबंधन कर सकें।



मतदान से ईवीएम सील होने तक एजेंटों की भूमिका अहम

महानगर अध्यक्ष आदिल चौधरी ने बताया कि मतदान केंद्रों पर एजेंटों की भूमिका को लेकर दिशा-निर्देश तय किए गए हैं। पार्टी चाहती है कि एजेंट मतदान शुरू होने से लेकर ईवीएम सील होने और फॉर्म 17-सी प्राप्त करने तक अपनी जिम्मेदारी निभाएं। फॉर्म 17-सी में मतदान केंद्र पर डाले गए मतों का आधिकारिक लेखा-जोखा दर्ज होता है।