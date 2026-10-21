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मेरठ: सपा विधायक शाहिद मंजूर और आसपा के बाबर चौहान में झड़प, पढ़ें-पोस्टमार्टम हाउस पर क्यों भिड़े दोनों नेता

Wed, 21 Oct 2026 03:59 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 21 Oct 2026 03:59 PM IST
सार

मेरठ मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस पर शवों के पोस्टमार्टम की फाइल के क्रम को लेकर सपा विधायक शाहिद मंजूर और आसपा नेता बाबर चौहान के बीच तीखी झड़प हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया।

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SP MLA Shahid Manzoor, ASP Leader Babar Chaudhary Clash at Medical College Postmortem House
बाबर चौहान, शाहिद मंजूर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मेडिकल कॉलेज स्थित पोस्टमार्टम हाउस पर मंगलवार देर रात समाजवादी पार्टी के विधायक शाहिद मंजूर और आजाद समाज पार्टी के नेता बाबर चौहान खरदौनी के बीच तीखी झड़प हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, शवों के पोस्टमार्टम के क्रम से जुड़ी फाइल को आगे-पीछे कराने को लेकर शुरू हुआ विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के समर्थक आमने-सामने आ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच-बचाव कर स्थिति को शांत कराया। घटना के बाद क्षेत्र में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। बाबर चौहान ने भी विवाद की पुष्टि की है।

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पोस्टमार्टम की फाइल के क्रम को लेकर शुरू हुआ विवाद
मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस पर मंगलवार देर रात उस समय तनाव की स्थिति बन गई, जब सपा विधायक शाहिद मंजूर और आसपा नेता बाबर चौहान खरदौनी के बीच विवाद हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शवों के पोस्टमार्टम की फाइल के क्रम को आगे-पीछे कराने को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई थी।
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बताया गया कि शुरुआती विवाद देखते ही देखते बढ़ गया। मौके पर मौजूद दोनों पक्षों के समर्थक भी आमने-सामने आ गए, जिससे पोस्टमार्टम हाउस पर हंगामे और तनाव की स्थिति बन गई।
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पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कराया मामला शांत
विवाद बढ़ने और तनाव की स्थिति बनने पर पुलिस ने हस्तक्षेप किया। पुलिसकर्मियों ने दोनों पक्षों के बीच पहुंचकर बीच-बचाव किया और उन्हें समझाकर शांत कराया। इसके बाद मामला शांत हुआ।

घटना के दौरान पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद लोगों के बीच हलचल बनी रही। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद स्थिति नियंत्रित हुई। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में विवाद के दौरान किसी के घायल होने या किसी कानूनी कार्रवाई की पुष्टि नहीं की गई है।

किठौर की राजनीति के बीच घटना चर्चा में
शाहिद मंजूर किठौर से मौजूदा विधायक हैं। वहीं, बाबर चौहान खरदौनी आजाद समाज पार्टी से किठौर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच हुई झड़प के बाद क्षेत्र में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं।

बाबर चौहान ने विवाद की पुष्टि की है। हालांकि, झड़प के दौरान दोनों पक्षों के बीच हुई पूरी बातचीत और विवाद के अन्य पहलुओं की विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल, पोस्टमार्टम हाउस पर फाइल के क्रम को लेकर शुरू हुआ विवाद और पुलिस के हस्तक्षेप से मामला शांत कराया जाना घटना के प्रमुख बिंदु हैं।

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