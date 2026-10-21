मेरठ: सपा विधायक शाहिद मंजूर और आसपा के बाबर चौहान में झड़प, पढ़ें-पोस्टमार्टम हाउस पर क्यों भिड़े दोनों नेता

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कराया मामला शांत

विवाद बढ़ने और तनाव की स्थिति बनने पर पुलिस ने हस्तक्षेप किया। पुलिसकर्मियों ने दोनों पक्षों के बीच पहुंचकर बीच-बचाव किया और उन्हें समझाकर शांत कराया। इसके बाद मामला शांत हुआ।



घटना के दौरान पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद लोगों के बीच हलचल बनी रही। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद स्थिति नियंत्रित हुई। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में विवाद के दौरान किसी के घायल होने या किसी कानूनी कार्रवाई की पुष्टि नहीं की गई है।



किठौर की राजनीति के बीच घटना चर्चा में

शाहिद मंजूर किठौर से मौजूदा विधायक हैं। वहीं, बाबर चौहान खरदौनी आजाद समाज पार्टी से किठौर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच हुई झड़प के बाद क्षेत्र में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं।



बाबर चौहान ने विवाद की पुष्टि की है। हालांकि, झड़प के दौरान दोनों पक्षों के बीच हुई पूरी बातचीत और विवाद के अन्य पहलुओं की विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल, पोस्टमार्टम हाउस पर फाइल के क्रम को लेकर शुरू हुआ विवाद और पुलिस के हस्तक्षेप से मामला शांत कराया जाना घटना के प्रमुख बिंदु हैं।