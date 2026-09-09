शामली: बच्चों को बीच रास्ते छोड़ने पर दूसरे दिन भी हंगामा, सैकड़ों अभिभावक स्कूल पहुंचे; प्रबंधक ने कही ये बात

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दूसरे दिन भी स्कूल पहुंचे अभिभावक

घटना के बाद मंगलवार को भी अभिभावक स्कूल पहुंचे थे और प्रबंधन के सामने नाराजगी जताई थी। अभिभावकों का आरोप है कि उनकी शिकायत को उस समय गंभीरता से नहीं लिया गया। इसके बाद बुधवार को वे बड़ी संख्या में दोबारा स्कूल पहुंचे और स्कूल प्रबंधन का घेराव किया।



प्रबंधक ने मांगी माफी, चालक की गलती मानी

बढ़ते विरोध के बीच स्कूल प्रबंधक अमित निर्वाल ने अभिभावकों से माफी मांगी। उन्होंने चालक की गलती स्वीकार करते हुए बताया कि घटना के बाद से चालक फरार है और दिल्ली चला गया है। उसकी सैलरी रोक दी गई है। प्रबंधक के मुताबिक धान के खेत में फंसी बस को बाद में दूसरे चालक ने निकालकर बाहर लाया।



चालक के नशे में होने का वीडियो होने का दावा

अभिभावकों का कहना है कि उनके पास चालक का एक वीडियो भी है। इसमें चालक घटना के बाद कथित तौर पर नशे की हालत में खेत में हंगामा करता दिखाई दे रहा है।



15 सीट की गाड़ी में 30 बच्चे बैठाने का आरोप

अभिभावकों ने स्कूल की परिवहन व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। आरोप लगाया गया कि 15 सीट वाली गाड़ियों में करीब 30 बच्चों को बैठाकर स्कूल लाया और ले जाया जाता है।



अभिभावकों ने कहा कि क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाना बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ है। स्कूल प्रबंधन ने परिवहन व्यवस्था में सुधार का आश्वासन दिया।