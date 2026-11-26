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सरधना। उत्तर प्रदेशीय सफाई कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। यह आभार आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के शासनादेश पर व्यक्त किया गया। संगठन ने साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग उठाई। उन्होंने रिक्त पदों पर वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों को नियुक्ति देने की भी मांग की। संगठन के मेरठ जिलाध्यक्ष विक्की पार्चा ने आयोग के सदस्य महिपाल वाल्मीकि को एक पत्र सौंपा। पत्र में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने तीन नवंबर को वेतन वृद्धि का शासनादेश जारी किया था। इसके तहत सितंबर माह से बढ़ा हुआ वेतन देने का निर्णय हुआ। संघ ने आचार संहिता लागू होने से पहले आउटसोर्स कर्मचारियों को स्थायी करने की अपील की। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांगों पर जल्द निर्णय लेने का आग्रह किया।