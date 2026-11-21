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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। राष्ट्रनायकों के शौर्य, संघर्ष, त्याग और देश के प्रति समर्पण की गाथाएं अब रंगमंच पर जीवंत होंगी। युवाओं को देश के गौरवशाली इतिहास से जोड़ने के लिए 23 नवंबर को सुभारती विश्वविद्यालय में राष्ट्रनायक नाट्य यात्रा का आयोजन किया जाएगा। शाम पांच से सात बजे तक होने वाली इस नाट्य यात्रा में कलाकार अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से राष्ट्रनायकों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों को मंच पर उतारेंगे।प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के निर्देश पर विभिन्न जनपदों में आयोजित की जा रही राष्ट्रनायक नाट्य यात्रा का उद्देश्य इतिहास को केवल किताबों तक सीमित न रखकर जनभावनाओं और सामाजिक चेतना से जोड़ना है। नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से राष्ट्रनायकों के जीवन, संघर्ष, त्याग और राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाया जाएगा।कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और सैनिकों के परिवारों की सहभागिता भी रहेगी। रंगमंच के माध्यम से विद्यार्थियों को इतिहास को करीब से देखने, समझने और उसके भावनात्मक पक्ष से जुड़ने का अवसर मिलेगा।आयोजन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कींजिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह के निर्देशन में कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंच सज्जा, कलाकारों के आवास, पेयजल, स्वच्छता, यातायात और सुरक्षा समेत विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया जा रहा है।