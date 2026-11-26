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माछरा। माछरा ब्लॉक के गांव दबथला में संविधान दिवस पर भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। प्रतिमा के सुंदरीकरण के लिए ग्राम पंचायत को डॉ. भीमराव अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के तहत दस लाख रुपये आवंटित हुए। भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष योगेश त्यागी ने मुख्य अतिथि के तौर पर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने बाबा साहेब को देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान देने और सामाजिक समानता के लिए संघर्ष की प्रेरणा बताया। एडीओ पंचायत विक्रांत त्यागी ने बताया कि दस लाख रुपये से प्रतिमा के चारों ओर सुरक्षा दीवार और परिसर में टाइल्स लगाई जाएंगी, जिससे स्थल सुंदर बनेगा। इस अवसर पर डीपीआरओ मनीष कुमार, डीसी एनआरएलएम मिश्रा, ग्राम पंचायत सचिव सुशील कुमार सहित जनप्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित रहे।