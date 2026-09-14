Meerut News: गणेश महोत्सव में धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम

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हस्तिनापुर। कस्बे के रामलीला मैदान में चल रहे गणेश चतुर्थी महोत्सव के तीसरे दिन सोमवार को धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की। इस दौरान पूरा पंडाल 'गणपति बप्पा मोरया' के जयकारों से गूंज उठा।कार्यक्रम में भगवान गणेश की पूजा के साथ ही श्रद्धालुओं के लिए सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं। कलाकारों ने विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों से उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। बच्चों और महिलाओं ने भी इन आयोजनों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। भारतीय पांडव सेना के निदेशक रणधीर उपाध्याय ने कहा कि भगवान गणेश बुद्धि, विवेक और शुभता के देवता हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से भगवान गणेश के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। उपाध्याय ने यह भी कहा कि गणेश महोत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि समाज को एकजुट करने का माध्यम है। ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने का अवसर देते हैं।रणधीर उपाध्याय ने श्रद्धालुओं से महोत्सव में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की। उन्होंने आपसी भाईचारे के साथ पर्व मनाने पर जोर दिया। सतीश चंद्र मौर्य ने विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा-अर्चना संपन्न कराई। अध्यक्ष ओमवीर सिंह, शुभम उपाध्याय और अनीता उपाध्याय सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में सहयोग किया।