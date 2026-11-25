Meerut News: राजकुमार सिद्धार्थ बने भाजपा जिला अनुसूचित मोर्चा महामंत्री
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 08:20 PM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 08:20 PM IST
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रोहटा। भाजपा संगठन ने राजकुमार सिद्धार्थ रोहटा को नियुक्त किया है। उन्हें मेरठ जिला अनुसूचित मोर्चा का जिला महामंत्री बनाया गया है। उनकी इस नियुक्ति की जानकारी मिलते ही समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल बन गया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी। उन्होंने राजकुमार सिद्धार्थ को शुभकामनाएं भी अर्पित कीं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनके जिला महामंत्री बनने से संगठनात्मक गतिविधियों को गति मिलेगी। कार्यकर्ताओं ने यह उम्मीद भी जताई कि वह पार्टी संगठन को मजबूत करेंगे। साथ ही, भाजपा की नीतियों और विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।
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