Meerut News: रिटायरी बैंककर्मियों ने कराया स्वास्थ्य परीक्षण
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 09:56 PM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 09:56 PM IST
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मेरठ। विश्व हृदय दिवस पर पंजाब नेशनल बैंक रिटायरीज़ एसोसिएशन मेरठ की ओर से आईएमए हॉल में मैक्स बीएलके अस्पताल दिल्ली और रेडक्लिफ लैब मेरठ के सहयोग से निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। करीब 140 सदस्यों ने शिविर का लाभ लिया। चिकित्सकों ने बीपी, शुगर, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल और लीवर समेत विभिन्न जांच की। स्वस्थ जीवनशैली और संतुलित खान-पान की जानकारी भी दी गई। अध्यक्ष खुशी राम मीना, सचिव एमएस सांगवान, कैंप संयोजक अशोक कुमार अग्रवाल रहे।
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