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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Preparations for the Ramlila performance begin in Hastinapur; *Bhoomi Pujan* performed and religious flag hoisted.

Meerut News: हस्तिनापुर में रामलीला मंचन की तैयारियां शुरू, भूमि पूजन और धर्म ध्वजा स्थापित

Tue, 22 Sep 2026 09:57 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 09:57 PM IST
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Preparations for the Ramlila performance begin in Hastinapur; *Bhoomi Pujan* performed and religious flag hoisted.
रामलीला मंचन के लिए भूमि पूजन करते आयोजक स्रोत संवाद
हस्तिनापुर। श्री रामलीला कमेटी ने रामलीला मंचन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंगलवार को मंचन के शुभारंभ से पूर्व भूमि पूजन और धर्म ध्वजा स्थापना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संदीप प्रधान रहे।
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कमेटी के अध्यक्ष गौरव गुर्जर ने बताया कि मंगलवार को डी-ब्लॉक स्थित श्री हनुमान मंदिर से कार्यक्रम शुरू हुआ। यहां विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई। भगवान हनुमान की भव्य झांकी के साथ पदयात्रा निकाली गई। यह पदयात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गोल मार्केट पहुंची। वहां से श्री रामलीला मैदान पहुंची। पदयात्रा में बड़ी संख्या में धर्मप्रेमी नागरिक शामिल हुए। जगह-जगह लोगों ने झांकी का स्वागत किया।
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रामलीला मैदान पहुंचने के बाद मंचन स्थल पर विधि-विधान के साथ भूमि पूजन हुआ। इसके बाद धर्म ध्वजा स्थापित की गई। कमेटी पदाधिकारियों ने बताया कि रामलीला मंचन 9 अक्तूबर से शुरू होगा।

रामलीला मंचन के लिए भूमि पूजन करते आयोजक स्रोत संवाद

रामलीला मंचन के लिए भूमि पूजन करते आयोजक स्रोत संवाद

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