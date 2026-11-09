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Meerut News: हस्तिनापुर गंगा मेले की तैयारियां तेज, 70 लाख का बजट

Mon, 09 Nov 2026 07:57 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 07:57 PM IST
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Preparations for the Hastinapur Ganga Mela intensify; budget set at 70 lakh.
मखदूमपुर गंगा किनारे कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारी हुई शुरू स्रोत विभाग
- मखदूमपुर गंगा घाट पर 21 नवंबर से शुरू होगा कार्तिक मेला, 24 को होगा मुख्य स्नान
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संवाद न्यूज एजेंसी


हस्तिनापुर। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मखदूमपुर गंगा घाट पर लगने वाले ऐतिहासिक गंगा मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला पंचायत मेले को भव्य और व्यवस्थित बनाने के लिए अंतिम रूप दे रही है।
श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए मेला स्थल तक कच्चे मार्गों का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। इसके लिए जेसीबी मशीनों और श्रमिकों को लगाया गया है। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी वीएस कुशवाहा ने बताया कि इस वर्ष मेले का बजट 70 लाख रुपये निर्धारित किया गया है। चार दिवसीय मेले का विधिवत शुभारंभ 21 नवंबर को होगा। मुख्य स्नान पर्व 24 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। यह मेला मखदूमपुर के सामने गंगा किनारे लगभग साढ़े तीन किलोमीटर क्षेत्र में लगाया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं।
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मेले का महत्व और गतिविधियां
मखदूमपुर गंगा घाट पर लगने वाला यह मेला ऐतिहासिक होने के साथ ही जनपद का प्रमुख धार्मिक आयोजन है। मेले में श्रद्धालु कई दिन पहले से ही पहुंचना शुरू हो जाते हैं। पूर्णिमा की पूर्व संध्या तक काफी संख्या में श्रद्धालु गंगा घाट पर पहुंचते हैं। इस दौरान गंगा किनारे तंबुओं की नगरी बस जाती है। श्रद्धालु गंगा पूजन, बच्चों का मुंडन, पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और दीपदान करते हैं। युवा वर्ग के लिए यह मेला आकर्षण और मनोरंजन का प्रमुख केंद्र रहता है।
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